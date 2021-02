Sie ist endlich wieder da: Nachdem Sophia Thiel (25) sich vor fast zwei Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, veröffentlichte sie am Sonntag erstmals wieder ein Video auf YouTube. In dem fast 25-minütigen Clip erklärt die Fitness-Bloggerin ihrer Community, warum aus der Auszeit so eine lange Social-Media-Abstinenz geworden ist. Unter anderem hatte Sophia sich den Druck gemacht, sich nur in Topform wieder bei ihren Fans melden zu können.

