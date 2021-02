Sie hat ein neues Produkt im Sortiment! Gwyneth Paltrow (48) ist schon lange nicht mehr nur eine beliebte Schauspielerin in Hollywood, die zweifache Mama ist seit einigen Jahren auch eine ziemlich erfolgreiche Businessfrau. Mit ihrer eigenen Firma Goop bringt sie luxuriöse Wohlfühlartikel an den Mann und an die Frau – darunter auch ihre berühmte Kerze mit dem Vagina-Duft. Doch nun hat sie etwas Neues in ihr Portfolio aufgenommen: Gwyneth verkauft seit wenigen Tagen Vibratoren!

Wie TMZ berichtet, hat die 48-Jährige pünktlich zum Valentinstag am vergangenen Sonntag ein neues und ziemlich lustvolles Gadget ihrer Marke auf den Markt gebracht. Für umgerechnet schlappe 78 Euro können sich Fans nun im Goop-Onlineshop einen Vibrator bestellen. Doch wer jetzt nach dem guten Stück im Netz sucht, der wird enttäuscht. Nach nur zwei Tagen war der doppelseitige Stabvibrator schon ausverkauft.

Dass Gwyneth sich nicht scheut, offen über das Thema Sex zu reden, ist für ihre Fans schon lange nichts Neues mehr. Im Sommer vergangenen Jahres hatte sie nämlich einen Leitfaden zum Liebesspiel am Telefon veröffentlicht. Zusammen mit dem selbst ernannten Sex- und Beziehungstherapeuten Stephen Snyder hatte sie Paaren Tipps an die Hand gegeben, wie der Akt am Hörer am aufregendsten werden könnte.

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Hollywoodstar

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de