Daraus macht Drew Barrymore (45) kein Geheimnis! Die Schauspielerin ist mittlerweile Talkmasterin ihrer eigenen Show. Dort interviewt sie nicht nur andere Berühmtheiten, sondern stellt sich auch selbst so mancher Frage und führt intime Gespräche. So auch in der neuesten Ausgabe der Sendung, in der sie unter anderem beantwortete, ob sie schon mal Sex im Auto hatte. Darauf zeigte Drew eine ziemlich witzige Reaktion und hatte auch eine deutliche Antwort parat...

In der neuesten Folge von The Drew Barrymore Show packte der Comedian Ross Mathews (41) ein paar Fragen zum Thema Sex aus, mit denen die 45-Jährige offenbar nicht gerechnet hatte. Denn als ihr Gast nachhakte, ob sie schon mal ein kleines Techtelmechtel in einem Auto gehabt habe, schien sie zunächst verlegen zu sein und quietschte etwas empört "Ross!" Dann packte sie aber aus: "Wer hat das denn nicht?" und lachte herzhaft.

Leider verriet Drew nicht, mit wem sie im Fahrzeug intim wurde, obwohl das bestimmt einige Fans brennend interessiert hätte. Jedoch erzählte sie daraufhin, dass sie sehr gerne zum Nacktbaden gehe – sogar mit ihren Töchtern Olive (8) und Frankie (6).

Drew Barrymore, Schauspielerin

Drew Barrymore, 2020 auf dem Empire State Building

Drew Barrymore

