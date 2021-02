Was hat das Skript für den Verbleib von Samantha Jones (gespielt von Kim Cattrall, 64) vorgesehen? Die Sex and the City-Fans sind nach der Verkündung des Revivals total aus dem Häuschen – nur eine Kleinigkeit trübt bei einigen die Vorfreude: Die Schauspielerin, die in die Rolle der ehrgeizigen PR-Beraterin geschlüpft war, wird nicht wie die anderen Hauptrollen ans Set der beliebten Serie zurückkehren. Nun gibt es einen ersten Hinweis, wie die Abwesenheit der Figur erklärt werden könnte.

Das Sequel des Formats drehe sich um Frauen in ihren 50ern, verrät HBO-Programmchefin Casey Bloys. "Genau wie im echten Leben treten Menschen in dein Leben und gehen auch wieder. Freundschaften vergehen und neue entstehen", erklärt sie gegenüber TVLine. Die Macher würden zeigen wollen, dass man in seinen 30ern oft ganz andere Freunde habe als Jahre später. Bedeutet dies also, dass sich Samantha von ihren Freundinnen Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 55), Miranda Hobbes (gespielt von Cynthia Nixon, 54) und Charlotte York-Goldenblatt (gespielt von Kristin Davis, 55) einfach entfernt hat?

Abgesehen davon muss noch eine weitere Rollenfrage geklärt werden: Was passiert mit Carries großer Liebe Mr. Big (gespielt von Chris Noth, 66)? Bisher haben die Produzenten nicht offenbart, ob und wie er in den neuen Episoden auftauchen werde – und auch Sarah will es noch nicht verraten: "Warten wir es ab", hüllte sich die Schauspielerin auf Instagram in Schweigen.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon (von links)

ActionPress/Collection Christophel Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker, New York City 2005

Denkt ihr, Samantha wird dem Skript nach einfach nicht mehr mit den Mädels befreundet sein?



