Zwei Jahre lang herrschte absolute Funkstille auf dem Social-Media-Kanal von Fitness-Influencerin Sophia Thiel (25). Jetzt feiert die Rosenheimerin nicht nur ihr Comeback, sondern meldet sich mit ausführlichen Updates rund um ihr Leben zurück. Weil sie sich in der Vergangenheit zu viel Druck gemacht hatte, bestimmte Schönheitsideale zu erfüllen, hat sie sich nun vorgenommen, dass Kalorienzählen und der strikte Fitness-Plan nicht mehr an erster Stelle stehen. "Ich bin wesentlich flexibler in allem geworden. Training war nie so die Schwierigkeit – eher, dass ich ein bisschen die Balance finden musste, dass ich mir auch Zeit und Ruhe gönne", betont sie in einem Instagram-Livestream.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de