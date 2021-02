Diese Promis sind auch im Eis heiß! Einige Schauspieler härten aktuell ihr Immunsystem ab und bringen ihren Kreislauf in Schwung – mithilfe von eisigen Bädern in Seen oder Flüssen. Darunter unter anderem Eric Stehfest (31), Hans Gurbig und Jörn Lehmann (23): "Krass! Ey, ich finde es so heftig. Ich hätte echt gedacht, es ist kälter. Ich finde es so krass, wie man sich dran gewöhnen kann an diese Kälte einfach. Ich bin hier mitten auf dem See", erklärt der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in seiner Instagram-Story.

