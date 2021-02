Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) lassen die Herzen ihrer Fans höherschlagen! Nachdem das Ehepaar schon am Valentinstag bekannt gemacht hatte, dass es erneut Nachwuchs erwartet, folgten einen Tag später die nächsten Hammer-News: Die Turteltauben werden im März im TV zu sehen sein – und zwar in einem 90-minütigen Interview mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67)! In dem Gespräch soll es sowohl um das Familienleben der Sussexes gehen als auch um den Ausstieg aus der königlichen Familie – und das könnte so richtig spannend werden...

