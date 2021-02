Am Set von Germany's next Topmodel herrschen strenge Regeln – auch in Bezug auf den Kontakt der Kandidatinnen nach Hause. Eltern oder Freunde dürfen nämlich nur einmal pro Woche angerufen werden und dann auch noch nur zehn Minuten lang. Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer (28) plauderte gegenüber Promiflash aus, dass die Dauer der Anrufe sogar von einem Mitglied der Produktion gestoppt werde. Ein Umstand, der der Blondine zu ihrer Zeit ziemlich zu schaffen machte: "Das hat mir echt oft das Herz zerrissen und mich sehr, sehr traurig gemacht."

