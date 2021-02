Jessica Paszka (30) wird in einigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) können die Geburt ihres Kindes kaum noch erwarten. Jessi präsentierte in den vergangenen Wochen vermehrt ihren immer größer werdenden Babybauch – und setzte ihn dabei stets gekonnt in Szene. Doch vor wenigen Tagen hat die Bald-Mama alle bisherigen Bilder übertrumpft. Auf einer aktuellen Instagram-Aufnahme posiert die 30-Jährige nämlich splitterfasernackt und beweist damit einmal mehr, wie gut es ihr in ihrer Schwangerschaft geht.

