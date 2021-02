Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Kasia Lenhardt (✝25) überraschend verstorben ist. Nun äußert sich ihre Mutter Adrianna im Netz zu dem schrecklichen Ereignis. "Der Verlust von Kasia hat uns brutal getroffen. Unsere Trauer ist unendlich, sie trifft uns ständig und lässt uns keine Luft zum Atmen. Ihr seid es, die uns weitermachen und kämpfen lassen, die uns Kraft geben und uns in den Arm nehmt, jetzt da wir eine Stütze brauchen", heißt es in dem Instagram-Statement. Weiter bedanke sich die Familie der Verstorbenen für sämtliche Unterstützung ihrer Freunde. Adrianna hofft, dass dem Thema Cybermobbing nun mehr Beachtung geschenkt wird.

