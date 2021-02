Autsch! Zurzeit ist Dieter Bohlen (67) im TV als Jurymitglied bei DSDS zu sehen – und im Netz erfreut der Poptitan seine Follower gerade mit jeder Menge Strandfotos von sich. Diese Urlaubsbilder sind vor allem eine schöne Abwechslung zu den kalten Temperaturen hier in Deutschland – doch sein neuester Post erschreckt seine Fans. Denn in einem Video trägt der Musikproduzent plötzlich einen roten Stützverband an seinem rechten Bein.

Stufe für Stufe hüpft Dieter in einem Instagram-Clip die Treppe in seinem Haus hinunter. Die große Frage: Warum muss er so humpeln? Der "Brother Louie"-Interpret hatte einen unglücklichen Rodelunfall. "Wie ist das passiert? Ich bin zu blöde zum Schlitten fahren. Bin mir doch glatt über meinen eigenen Fuß gefahren und tja, die Zehen waren auf einmal nach hinten", erklärt er. Jetzt seien sein Sprunggelenk so wie seine "Zehen im Arsch".

Dieter nimmt das Ganze aber mit Humor und lässt sich von seiner Verletzung nicht die Laune verderben. Der 67-Jährige kann seinem Unfall sogar etwas Positives abgewinnen. "Carina und ich probieren jetzt ganz neue Dancemoves aus. Seid gespannt", scherzt er am Ende des Videos.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen während des DSDS-Finales 2017

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im Februar 2021

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de