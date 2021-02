Ikke Hüftgold (44) schlägt gleich zwei neue Richtungen ein! Bekannt ist der Sänger vor allem vom Ballermann. Auf der Partyinsel Mallorca hatte der 44-Jährige früher für ordentlich Stimmung gesorgt – bis er aus einer bekannten Feierlocation rausgeflogen ist. Das Fehlverhalten, das damals für seinen Rauswurf sorgte, bereue Matthias Distel, wie Ikke mit bürgerlichem Namen heißt, heute sehr. Vor Kurzem hat er jetzt angekündigt Ikke vorerst eine Pause zu gönnen und auch als Rockmusiker durchzustarten. Das ist aber längst nicht die einzige Veränderung – Ikke macht jetzt auch Musik für Kinder!

Aus "Dicke Titten, Kartoffelsalat" könnte also schon bald "Dicke Fritten, Kartoffelsalat" werden. Diesen Gag brachte der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer in einem vergangenen Interview, schließlich komme er aus der Branche und hat früher Kinderhörspiele geschrieben und produziert. "Dann hat sich direkt eine Autorin darauf gestürzt, so eine Kinderliedertante. Direkt: 'Ikke Hüftgold und Kindermusik. Das geht gar nicht'", erzählte er im Gespräch mit Promiflash. Davon ließ sich der Malle-Sänger aber nicht beirren und stellte selbstbewusst klar: "Das wird zu hunderttausend Prozent funktionieren."

Auch Ikkes Chart-Hit "Johnny Depp" soll kinderfreundlich werden. "Dass sich kein Elternteil beschweren kann. 'Scheiß auf den Job' – auf keinen Fall", erklärte der Limburger in dem Interview ebenfalls und fügte an: "Wir haben auch im Team [der Summerfield Records] viele Leute mit Kindern. Kinder sind bei uns Programm."

Anzeige

ActionPress Ikke Hüftgold, Sänger

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Ikke Hüftgold, Schlagersänger

Anzeige

Jens Krick / Future Image Ikke Hüftgold in der ARD-Talkshow "Hart aber Fair"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de