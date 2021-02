Fiona Erdmann (32) macht kein Geheimnis aus ihren Extrapfunden! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat seit knapp einem halben Jahr einen neuen Lebensmittelpunkt: Die Influencerin und ihr Verlobter Moe sind stolze Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Die Schwangerschaft ist allerdings nicht spurlos an der Beauty vorbeigegangen. Die Blondine hat nämlich mittlerweile deutlich mehr auf den Hüften als vorher: Insgesamt 80 Kilo bringt sie aktuell auf die Waage. Eine Tatsache, die die Neu-Mama ehrlich mit ihren Fans teilt. "Ich gehe mit dem Thema Gewicht ja sehr offen um, weil ich finde, dass man über den After-Baby-Body auch mal so berichten muss. Sieht halt nicht jeder danach wieder superdürr aus", erzählt sie auf Instagram.

