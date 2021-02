Das wird Christin gar nicht gefallen haben! Bei Are You The One? schienen sich die Beauty mit den dunklen Locken und Paradise Hotel-Star Germain gesucht und gefunden zu haben. Sie teilten sich ein Bett und tauschten bereits erste Zärtlichkeiten aus. Doch in der vergangenen Folge kündigte der Berliner überraschend an, dass er sich auch nach anderen Flirts umschauen möchte – sehr zur Enttäuschung seiner bisherigen Kusspartnerin. Jetzt knutschte er sogar provokant mit Victoria herum.

Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit Vic hatte schon seit einer Weile ein Auge auf den selbst ernannten Frauenaufreißer geworfen. Allerdings waren ihre Annäherungsversuche bisher auf wenig Begeisterung gestoßen. Dann die plötzliche Wendung: "Du bist gefährlich, Madame. Ich weiß nicht – ich weiß nur, dass ich gerade horny bin und gern bumsen würde", flüsterte Germain ihr in Folge neun überraschend zu und streichelte ihr sanft die Beine. Die 24-Jährige sprang sofort darauf an, setzte sich auf den Schoß ihres Gegenübers und tauschte feurige Zungenküsse mit ihm aus.

Blöd nur, dass das Liebesspiel zwei Beobachterinnen hatte. Laura Maria und Melissa sahen das Gefummel der beiden und "petzten" bei Christin, die sofort zum Ort des Geschehens stürmte. "Ich lasse mich nicht von irgend so einer Scheiße aus der Ruhe bringen", kündigte Germain allerdings an. Einen Ausraster der Sozialarbeiterin fürchtete er offenbar also nicht.

