Was hat es mit Ricarda Ninas Ausstieg bei Germany's next Topmodel auf sich? Die Kandidatin war schon nach kurzer Zeit bei Heidi Klums (47) Castingshow freiwillig ausgestiegen. Das Mysteriöse: Sie war daraufhin fast komplett aus der Sendung rausgeschnitten worden – und das kann sich die ehemalige Topmodel-Anwärterin nicht erklären. "Ich weiß nicht, warum ich kaum bis gar nicht gezeigt worden bin", gestand die Brünette in einer Instagram-Story und brachte ihre Enttäuschung zum Ausdruck: "Natürlich hat mich das sehr traurig gestimmt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich mich schon gern gesehen hätte."

