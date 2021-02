Sie haben es schon wieder getan! Dass Aaron Hundhausen und Kathleen Glawe kein Problem mit Sex vor laufenden Kameras haben, ist spätestens seit Are You The One? klar. Die beiden sind zwar offiziell kein Perfect Match, es knistert aber trotzdem gewaltig zwischen ihnen. In einer früheren Folge hatten sich die Turteltauben bereits in der Boom-Boom-Suite vergnügt. Doch ein einmaliges Techtelmechtel war ihnen offenbar nicht genug: Kathi und Aaron übten sich erneut im Matratzensport – und das ziemlich lautstark.

"Wir kuscheln ja heute nur", kündigte der Ex on the Beach-Star zwar an, als er sich in der Privatsuite unter die Decke begab. Doch wenig später wurde klar, dass der Sales Consultant da eindeutig geflunkert hat. Unter der Bettdecke waren nicht nur ganz offensichtliche Bewegungen zu sehen – auch das lustvolle Stöhnen von Kathi und ihrem Liebsten machten deutlich: Sie hatten definitiv Sex! "Ich bin anscheinend der Einzige, der sich seine Frau packt und die oben glücklich macht", schaffte Aaron im späteren Einzelinterview schließlich ein für alle Mal Klarheit.

Tatsächlich schienen sich die anderen Jungs in der "Are You The One?"-Traumvilla in Sachen Liebesspiel bisher etwas schwerzutun. Vor allem Germain machte der Sexentzug zu schaffen. "Ich weiß nur, dass ich gerade horny bin und gern bumsen würde", flüsterte er schließlich Beauty & The Nerd-Star Victoria zu – und bewies sich daraufhin zumindest schon mal im Vorspiel. Die beiden fummelten und tauschten einen feurigen Zungenkuss aus.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNow.

TVNOW Aaron und Kathleen

TVNow Aaron Hundhausen und Kathleen Glawe bei "Are You The One?"

TVNow Germain und Victoria bei "Are You The One?"

