Diese Entscheidung der DSDS-Juroren kann nicht jeder nachvollziehen. Am vergangenen Samstag wurde in der zweiten Recall-Runde der RTL-Castingshow ordentlich ausgesiebt: Von zunächst 44 Kandidaten mussten zehn ihre Koffer packen und nach Hause fahren. Nicht so Claudia Haas und Shada Ali. Trotz teils wirklich skurriler Performances und schiefer Töne dürfen die beiden weiterhin auf den Titel "Superstar 2021" hoffen – doch was sagen eigentlich ihre Mitstreiter dazu?

In einem Gespräch mit Promiflash äußert Kilian Imwinkelried sich sehr kritisch zu Claudia und Shadas DSDS-Erfolg: "Persönlich muss ich sagen, dass ich es wahrhaftig fraglich finde, dass diese beiden Kandidaten weitergekommen sind!" Es seien Sänger mit deutlich besseren Stimmen ausgeschieden. Der 26-Jährige stellt aber klar, dass es sich bei DSDS um keine reine Gesangs-, sondern auch um eine Unterhaltungssendung handele. "Aus dem Blickwinkel Entertainment passen sie da wohl ziemlich gut rein", resümiert er deshalb.

Ein Kandidat, der anstelle von Claudia und Shada das Feld räumen müsste, ist Hisham Morscher. Er teilt im Promiflash-Interview Kilians Meinung: "Ich habe Claudia und Shada kennengelernt, und sie sind beide sehr liebenswerte Menschen. Faktisch gesehen können sie aber nicht singen und das wissen alle", behauptet er. Shade sei in seinen Augen aber ein "super Entertainer", weshalb er sich ihn in anderen RTL-Formaten gut vorstellen könne.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

DSDS, RTL Kilian Imwinkelried, DSDS-Kandidat

Anzeige

Instagram / haaclaudia Claudia Haas Claudia Haas

Anzeige

Instagram / hisham.morscher Hisham Morscher, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de