Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich Lukas Rieger (21) und Faye Montana (17) nach langjähriger Beziehung getrennt haben. Bereits im Februar 2019 hatte das einstige Teeniepaar eine Beziehungspause gemacht, fand jedoch schließlich zu seiner Liebe zurück. Vor einigen Monaten haben sich der Sänger und die YouTube-Berühmtheit dann aber wohl endgültig getrennt. Dafür lässt der Musiker nun andere Herzen höherschlagen: Mit sexy Aufnahmen aus dem Bett brachte Lukas seine Fans nun glatt um den Verstand.

Auf Instagram teilte der 21-Jährige nun mehrere Selfies mit seinen knapp zwei Millionen Followern und schrieb dazu: "Gerade aufgewacht. Werde ich später vielleicht löschen." Auf den Fotos liegt Lukas oberkörperfrei und mit wuscheligen Haaren in seinem Bett. Auf einem Bild fasst der Musiker sich mit dem Daumen an die Lippe und schaut verführerisch in die Kamera. Statt auf Klamotten setzt der Lockenkopf bei den Fotos lieber auf auffälligen Schmuck. Neben seiner silbernen Halskette sticht an Lukas' Finger ein riesiger Ring in Form einer Schlange ins Auge.

Seine Fans waren begeistert von den Schnappschüssen des Hotties und schwärmten unter anderem: "Nicht löschen!", "Heirate mich", "Wehe du löschst das" oder "Du siehst super aus". Mittlerweile ist der Post knapp einen Tag online und wurde von zahlreichen Menschen gespeichert, wie Lukas in seiner Story gezeigt hat. Offenbar hat sich der Künstler also doch dafür entschieden, die Fotos nicht zu löschen.

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Faye Montana und Lukas Rieger bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2019

Instagram / https://www.instagram.com/lukasrieger/ Lukas Rieger im Februar 2021

Instagram / lukasrieger Lukas Rieger, November 2020

