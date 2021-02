Sie lernten sich bei Love Island kennen und lieben – mittlerweile sind Yasin und Samira nicht nur verheiratet, sondern haben auch einen gemeinsamen Sohn! Eine, die diese Liebesgeschichte von Anfang an verfolgte, war Moderatorin Jana Ina Zarrella (44). Mehr noch, sie war es quasi, die die beiden zusammengebracht hat. ”Ich war wirklich stolz, als ich gesehen habe, dass Yasin und Samira geheiratet haben. Das war wirklich so, dass ich mich für die beiden so gefreut habe", schwärmt die gebürtige Brasilianerin im Interview mit Promiflash. Sie ist davon überzeugt, dass diese Liebe dem Image der Sendung guttut – auch wenn sie sich eingestehen muss, zunächst auch nicht an ein Happy End der Turteltauben geglaubt zu haben...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 8. März, um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de