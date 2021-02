Vom Teen-Star zum Netflix-Hottie! Ursprünglich wurde der deutsche Schauspieler Emilio Sakraya (24) für seine Rolle des Tarik Schmüll in Bibi & Tina bekannt. Seitdem wurden seine Rollen aber erwachsener und düsterer. Er hatte unter anderem Parts in Serien wie 4 Blocks, "Warrior Nun" und Tatort. Doch noch keine seiner dargestellten Figuren war so komplex wie die folgende: Für seine neueste Rolle legt er sein Teen-Star-Image endgültig ab – in einer neuen Netflix-Serie spielt er einen heißen Sexsklaven.

Achtung, Spoiler!

Der Berliner spielt eine Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie "Tribes of Europa"! Er verkörpert dort Kiano, ein Stammesmitglied der Origines. Sein Tribe wird aber ziemlich zu Beginn der ersten Folge von den Crows attackiert und die, die den Angriff überlebt haben, werden in der Crow-Hauptstadt versklavt. So auch Kiano, der am Anfang in einer Art Fabrik arbeiten muss. Schnell fällt der Hottie der brutalen Anführerin Lord Varvara auf (Melika Foroutan), die ihn in ihre persönlichen Gemächer bringen lässt – er wird einer ihrer Sexsklaven. Emilio muss dabei unter anderem eine Vergewaltigungs-Szene spielen. Lord Varvara setzt sich dabei auf ihn, nachdem er von den Wachen seiner Kleider entledigt wurde. Während des Aktes hat die Anführerin eine Klinge in der Hand und macht deutlich: Kiano stirbt, sollte er vor ihr zum Orgasmus kommen.

Für Emilio war diese Form der Sexszenen eine neue Herausforderung. "Wenn man als Schauspieler ein Drehbuch mit sehr vielen intimen Szenen zu lesen bekommt, dann weiß man, dass man richtig aus seiner Komfortzone rausmuss. Das kostet dann wirklich einiges an Überwindung, und bei 'Tribes of Europa' sprechen wir ja nicht nur von einer Sex- oder Liebesszene, sondern von einer Vergewaltigung", verriet er im Interview mit Bild am Sonntag.

Melika Foroutan in "Tribes of Europa"

Emilio Sakraya in "Tribes of Europa"

Schauspieler Emilio Sakraya

