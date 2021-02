Worum geht es eigentlich in der neuen Netflix-Eigenproduktion "Immer für dich da"? Am 3. Februar startete die Buch-Adaption auf der Streamingplattform – und in null Komma nichts führte die Serie sogar die Charts an! Promiflash gibt euch nun die wichtigsten Eckdaten: Die beiden Protagonistinnen sind keine Geringeren als die einstige Grey's Anatomy-Darstellerin Katherine Heigl (42) und der Ex-Scrubs-Star Sarah Chalke (44). Die beiden verkörpern die zwei besten Freundinnen Tully und Kate. In "Immer für dich da" wird gezeigt, wie sich ihre Freundschaft über drei Jahrzehnte hinweg entwickelt.

