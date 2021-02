Bill (31) und Tom Kaulitz (31) sind eigentlich unzertrennlich – doch in der Vergangenheit wurde die Beziehung der Tokio Hotel-Stars hart auf die Probe gestellt. Grund dafür war die damalige Freundin des Gitarristen – ein "Partygirl und Gold Digger der dunkelsten Sorte", wie der Sänger in seiner Biografie "Career Suicide" (erschienen im Ullstein Verlag) beschreibt. Bill wollte seinem Zwillingsbruder die Augen öffnen – doch dabei gerieten die Musiker heftig aneinander. "Wir konnten uns kaum mehr in die Augen schauen, so wütend waren wir aufeinander. Wir sagten brutal grausame Dinge, die zwischen uns früher unaussprechlich gewesen wären", erinnert sich Bill zurück.

