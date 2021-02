Paulina Ljubas (24) ist auf Sexentzug! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin muss nun schon eine ganze Weile auf ihren Partner Henrik Stoltenberg verzichten. Der Love Island-Star steht nämlich seit einigen Wochen für die zweite Staffel von Promis unter Palmen vor der Kamera – und zwar in Thailand. Während dieser Zeit vermisst die Influencerin ihren Schatz natürlich sehr – und auch ihre körperlichen Bedürfnisse muss Paulina dementsprechend momentan zurückschrauben!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, was die 24-Jährige tun würde, wenn sie fünf Wochen auf Sex verzichten müsste – und traf damit offenbar voll ins Schwarze. "Hatte ich doch jetzt nicht", witzelte die Beauty. Dass dieser Umstand sie ein wenig kirre macht, deutete die Brünette mit einem Spruch in ihrer Story an: "Tag 187 ohne Sex: Ich verliere das Gehör in meinem linken Auge."

Eventuell hat das Warten auf ihren Angebeteten für Paulina ja doch schneller ein Ende als gedacht – immerhin soll Henrik von den Dreharbeiten ausgeschlossen worden sein. Angeblich soll ein Streit mit Mitkandidatin Melanie Müller (32) der Auslöser dafür gewesen sein.

