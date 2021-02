Die Krisengerüchte haben sich bestätigt! Dass in der Ehe von Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) der Wurm drin ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Dennoch schien es zuletzt so, als könnte auf die beiden doch noch ein Happy End warten. Die Unternehmerin wurde sogar wieder mit ihrem Ehering am Finger gesichtet. Jetzt ist aber anscheinend doch alles aus. Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtet, soll Kim die Scheidungspapiere eingereicht haben. Böses Blut soll zwischen den Ex-Partnern aber dennoch nicht fließen. Sie haben sich offenbar schon über die Aufteilung ihrer Besitztümer geeinigt und wollen sich das Sorgerecht teilen.

