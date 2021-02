Sophia Thiel (25) bringt ihre Fans ganz schön ins Schwitzen – und das bei Minustemperaturen! Nach ihrer fast zweijährigen Social-Media-Pause versorgt die Sport-Influencerin ihre Fans wieder regelmäßig mit Fitness-Content. Auf TikTok zeigte sie sich nun das erste Mal seit ihrem Comeback auch etwas freizügiger: Sie ließ sich beim Eisbaden im Bikini filmen. Diese Aufnahmen ins Netz zu stellen, fiel der gebürtigen Rosenheimerin aber nicht leicht. "Ich hatte echt Bedenken, was die anderen dazu sagen, also ich im Bikini in meiner jetzigen Form. Ich habe in diesen zwei Jahren natürlich schon sehr viel gelernt, mich selbst zu lieben und zu akzeptieren, aber trotzdem war es eine große Überwindung für mich, das hochzuladen", erklärte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story.

