Wie denkt Are You The One?-Leonie heute darüber? Die Kandidatin der Kuppelshow fand in der vergangenen Folge tatsächlich ihr Perfect Match – und zwar in dem Playboy Marcel. Nach der freudigen Nachricht verbrachten sie die Nacht im sogenannten "Boom Boom Room" – und machten dem Namen des Raumes aller Ehre. Vor laufenden Kameras wurden die zwei sehr intim miteinander. Bereut Leonie den Sex im TV? Das verriet sie Promiflash...

"Mein oberstes Gebot war immer, im Fernsehen nicht mit jemandem zu schlafen. Ich wollte diese Intimität nie öffentlich zur Schau stellen", erklärte die Beauty im Promiflash-Interview. Jedoch herrsche in der Villa eine Ausnahmesituation, in der offenbar auch sehr viel Alkohol fließt. "Zwischen Wahnsinn und Drama vergisst man irgendwann die Kameras und es kann passieren, dass die eigenen Prioritäten doch verloren gehen", gab Leonie ehrlich zu.

Obwohl sie mit dem Sex also eigentlich gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen habe, scheint Leonie es aber nicht wirklich zu bereuen. Denn im Leben laufe eben nicht immer alles wie geplant, stellte sie gegenüber Promiflash klar. Das kann auch sicherlich ihr Matching-Partner Marcel bestätigen: Dieser gab nämlich zu, dass eigentlich Mitstreiterin Laura das Match seines Herzens sei.

Leonie, "Are You The One?"-Kandidatin

Dominik, Laura, Leonie und Marcel bei "Are You The One?"

Laura und Marcel

