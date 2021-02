Einst hatte Melissa Damilia (25) selbst auf Love Island geflirtet – doch jetzt wird sie in eine ganz neue Rolle schlüpfen: Gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) wird die 25-Jährige ab dem 16. März die Talkshow "Aftersun: Der Talk danach" im Anschluss an die Kuppelshow moderieren. "Aufgeregt bin ich natürlich, weil es eben was ganz Neues ist – aber ich freue mich natürlich auch, weil ich gerne neue Sachen ausprobiere", betonte Melissa im Promiflash-Interview und gab nicht nur einen Einblick in ihre Vorbereitungen, sondern auch in die Zusammenarbeit mit Jimi...

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

