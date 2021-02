Rebecca Mir (29) macht sich nicht klein! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Massimo Sinató (40) freuen sich auf baldigen Familienzuwachs. Ein Großteil der Fans freut sich mit den werdenden Eltern – leider muss sich die Moderatorin aber auch immer wieder negative Kommentare und fiese Anfeindungen im Netz anhören. Das lässt Rebecca sich aber nicht gefallen und bietet ihren Hatern die Stirn!

Auf Instagram teilt die Brünette eine Aufnahme, die sie in einer glamourösen, schwarzen Robe zeigt. Glitzernde High-Heels und sinnliche rote Lippen machen den Look nicht unbedingt weniger verführerisch. Die Aussage ihres Posts wird durch die Betitelung mehr als deutlich: "Für alle meine Hater: Hier ein Bild in einem engen, sexy Kleid." Mit den Hashtags #schwanger und #verbreitetLiebe unterstreicht Rebecca ihre Botschaft noch mal ganz besonders.

Die Abonnenten der 29-Jährigen finden großen Gefallen an diesem Beitrag – Rebecca erntet reichlich Zuspruch für ihr Statement. "So sexy. Eine schwangere Frau darf und soll ihren Körper so betonen, wie sie es möchte", heißt es beispielsweise in einem von vielen Kommentaren.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Model

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató 2021

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Januar 2021

