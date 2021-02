Marina Balmasheva (36) zeigt stolz ihr Baby! Am 15. Januar war es endlich soweit: Die Tochter der russischen Influencerin erblickte das Licht der Welt. In den Monaten vor der Geburt ihres Kindes geriet die Mutter in die Schlagzeilen. Der Grund: Marinas Ehemann und zugleich Vater ihres Kindes – Vladimir – war einst ihr Stiefsohn. Anfänglich entschloss sich Marina noch dazu, das Gesicht ihres Babys im Netz nicht ganz zu zeigen. Doch vor wenigen Tagen erfreute sie ihre rund 560.000 Follower mit einem ganz besonderen Schnappschuss: Das Gesichtlein ihres Sonnenscheins ist auf dem Foto deutlich zu erkennen. Inzwischen teilt Marina noch mehr Aufnahmen und schwärmt dabei von ihrem Mädchen!

