Christina Graß (32) und Marco Cerullo (32) wollen in ihrer Beziehung nichts überstürzen! Ende letzten Jahres gab das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar ein trauriges Update. Die beiden TV-Stars entschieden sich dazu, getrennte Wege zu gehen. Doch einige Wochen später konnten Fans von Christina und Marco aufatmen: Die Turteltauben fanden wieder zueinander! Aber die Beauty und ihre bessere Hälfte machen in ihrer Beziehung nicht einfach so weiter wie bisher: Unter anderem wohnen die beiden von nun an in zwei Wohnungen. Gegenüber Promiflash verrät das Couple, was es mit den separaten Wohnungen auf sich hat!

