Die Beziehungspause hat Christina Graß (32) und Marco Cerullo (32) gezeigt, wie wichtig sie einander sind! Das Bachelor in Paradise-Traumpaar schockte seine Fangemeinde im vergangenen Jahr mit einer völlig überraschenden Trennung. Nur wenige Wochen später fanden die beiden Influencer aber zum Glück wieder zueinander – und in dieser Zeit ist viel passiert. Im Nachhinein sei die kurze Auszeit sogar gut für die Beziehung gewesen: Das Duo habe nämlich viel an sich gearbeitet. "Wir haben richtig gesprochen auch in der Zeit und das haben wir einfach vorher nie so richtig gemacht", erzählen Christina und Marco im Interview mit Promiflash.

