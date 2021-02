Manuel Cortez (41) geht nicht länger solo durchs Leben! 2019 hatte der Schauspieler sich von Designerin Miyabi Kawai (46) getrennt, mit der er 15 Jahre lang gemeinsam durch Leben gegangen war. Das Liebes-Aus fiel ihm nicht leicht, wie der einstige Verliebt in Berlin-Darsteller einige Monate später in einem Promiflash-Interview erklärte. Er versuchte anschließend zeitweise über Tinder, neue Frauen kennenzulernen – die Flirt-App ist nun aber nicht mehr nötig. Der 41-Jährige ist nämlich wieder glücklich vergeben und verrät jetzt gegenüber Bunte: "Ich habe meine Komfortzone verlassen und dadurch neues Glück gefunden – auch in der Liebe!"

