Ende Januar weihten Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris ihre Fans in ihr süßes Geheimnis ein. Sie werden tatsächlich Eltern! Die werdende Mama ist bereits im sechsten Monat – und ihr Körper verändert sich immer mehr. Aber nicht nur das: Die Schwangerschaft bringt in der ehemaligen Bachelor-Kandidatin gewisse Gelüste zum Vorschein. Allerdings nicht nur in puncto Essen, wie das Paar im Promiflash-Interview preisgibt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de