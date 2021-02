Ex on the Beach-Star Georgia bietet ihren Fans schlüpfrigen Content! Dass die Datingshow-Bekanntheit kein Problem mit Sex vor der Kamera hat, ist spätestens seit ihrem TV-Schäferstündchen mit Max Schnabel (23) klar. Die Beauty, die auf Zypern lebt, war hin und weg von dem Temptation Island-Boy und machte mit ihm die Privatsuite unsicher. Was in dem TVNow-Format allerdings unter der Bettdecke stattfand, zeigt Geo mittlerweile ganz unverblümt auf ihrem OnlyFans-Kanal – Sex-Clips und heiße Bilder sind dort an der Tagesordnung.

Im Gespräch mit Promiflash stellt die Dunkelhaarige klar, dass ihr Content tatsächlich ziemlich versext ist: "Es hat mit harmlosen Bildern angefangen und es geht jetzt schon ein wenig zur Sache. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war das schon ein wenig komisch, aber mittlerweile habe ich richtig Gefallen daran gefunden." Angefangen habe alles mit der Idee eines befreundeten Paares, das schon länger im Erotik-Business tätig ist. "Sie haben mir das vorgeschlagen und ich habe mich darauf eingelassen und es ausprobiert", erklärt sie. Dabei lässt sich auf ihrer pornösen Plattform auch die eine oder andere Zusammenarbeit mit Kev und Celina entdecken: Geo vergnügt sich nicht nur mit dem Tattoo-Fan, sondern auch mit dessen Freundin.

Obwohl die "Ex on the Beach"-Kandidatin der ersten Staffel zunächst Bedenken hatte, sei Sex vor der Linse mittlerweile völlig okay für sie. "Sind wir mal ehrlich – es ist Sex, die natürlichste Sache der Welt, nur das halt eine Kamera dabei läuft", stellt sie im Promiflash-Interview klar.

Instagram / queengeoo Georgia, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin 2020

Twitter / https://twitter.com/kevandcelifree "Ex on the Beach"-Georgia und ihre OnlyFans-Kollegin Celina

Twitter / queengeoo "Ex on the Beach"-Star Georgia mit ihrer OnlyFans-Kollegin Celina



