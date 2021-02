Verlangt Heidi Klum (47) bei Germany's next Topmodel diesmal etwa zu viel von ihren Mädchen? Bereits in den vorherigen Staffeln der Castingshow mussten die Kandidatinnen stets ein Nackt-Shooting absolvieren – in diesem Jahr geht die Modelmama allerdings noch einen Schritt weiter: Sie lässt ihre Girls einen kompletten Walk nackt laufen. Die Meinungen der Zuschauer dazu sind jedenfalls gespalten. Doch was sagen ehemalige GNTM-Teilnehmerinnen wie Klaudia Giez (24) und Co. dazu? Promiflash hat bei den Models nachgehakt...

