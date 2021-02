Mandy Moore (36) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Das verkündete die Schauspielerin jetzt auf Instagram. Zu einem niedlichen Schnappschuss ihres Söhnchens schrieb sie: "Unser süßer Junge, August Harrison Goldsmith. [...] Wir waren darauf vorbereitet, eine ganz neue Art von Liebe zu verspüren. Aber das geht weiter als alles, was wir uns hätten vorstellen können.” Die This Is Us-Darstellerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith haben ihrem Kleinen bereits den Spitznamen Gus gegeben.

