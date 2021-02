Jetzt geht das nächste Pärchen ordentlich ran! Bei der Kuppelshow Are You The One? halten sich die Kandidaten der diesjährigen Staffel nicht zurück. Ganz im Gegenteil: Es wird geknutscht und gefummelt, was das Zeug hält! So kamen sich bereits mehrere Paare im sogenannten Boom Boom Room näher. Nun ziehen auch Vic und Germain nach, denn die zwei hatten in der aktuellsten Folge Sex!

Nach ihrem kleinen Techtelmechtel, bei dem Vic bereits das gute Stück des Womanizers abgecheckt hatte, wurden die zwei jetzt noch intimer. So schlichen sie sich heimlich in das private Zimmer der Villa, wo die Kameras sehr deutliche Bewegungen unter der Bettdecke festhielten. Danach grinste Germain verschmitzt im Interview und erzählte: "War auf jeden Fall entspannt. Hat sich gut angefühlt und ja, ich bin glücklich." Das klingt doch ziemlich eindeutig.

Seine andere Flirtpartnerin im Haus, Christin, hatte bereits eine Vorahnung, dass da mehr gelaufen sein soll. Denn sie konnte Vic und Germain nirgends auffinden. "Ich habe die beiden jetzt gar nicht mehr gesehen. [...] Deswegen liege ich, glaube ich, mit meinem Gefühl und meinem Instinkt richtig", erklärte sie im Interview. Und das ließ die eifersüchtige 24-Jährige Germain auch wissen, indem sie ihn daraufhin ignorierte.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNow Germain und Victoria bei "Are You The One?"

TVNow/ Markus Hertrich Victoria Lucak, "Are You The One?"-Teilnehmerin

TVNow Germain und Christin bei "Are You The One?"

