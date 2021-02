Wie viele Darsteller aus dem ursprünglichen Cast werden die New Yorker Straßen wieder unsicher machen? Die Kultserie Sex and the City meldet sich schon bald mit einem Reboot zurück. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Kim Cattrall (64) wird nicht als Samantha Jones zurückkehren. Im Vorfeld wurde auch spekuliert, ob Carrie Bradshaws (gespielt von Sarah Jessica Parker, 55) große Liebe Mr. Big fehlen könnte. Jetzt reagiert Darsteller Chris Noth (66) auf die Gerüchte...

Nachdem immer mehr Fans von dem Schauspieler eine Antwort auf die drängende Frage seines Serien-Comebacks haben wollten, gab er schließlich nach. "Nun, wenn Page Six das sagt... dann muss es wahr sein", schreibt er auf Instagram mit einem zwinkernden Emoji. Page Six war das Medium gewesen, dass zuvor Mutmaßungen angestellt hatte, dass er bei der Neuauflage nicht dabei sein könnte. Das klingt ganz danach, als würde Chris tatsächlich nicht wieder in seine alte Rolle schlüpfen – oder?

So oder so – auf drei Hauptcharaktere können sich die Fans auf jeden Fall freuen. Neben Sarah verkündeten auch Miranda-Darstellerin Cynthia Nixon (54) und Kristin Davis (56) alias Charlotte die neuen Folgen des beliebten Formats auf ihrem Social-Media-Account. Bleibt nur noch spannend, welche alten Bekannten man noch alles zu Gesicht bekommen wird...

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon (von links)

Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City", 1999

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast

