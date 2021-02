Sie tun es schon wieder! Die diesjährige Staffel von Are You The One? ist krasser denn je. Am laufenden Band wird heftig rumgeknutscht und gefummelt. Besonders bei dem Pärchen Aaron und Kathleen geht es oftmals heiß her. Die zwei waren sogar die Ersten, die den Boom Boom Room einweihten und somit Sex im TV hatten. Obwohl bereits festgestellt wurde, dass sie kein Perfect Match sind, können sie einfach nicht die Finger voneinander lassen: Denn in der aktuellsten Folge kommt es erneut zu intensiven Streicheleinheiten...

Nach einer ausgelassenen Party am Abend machten sich die Turteltauben wieder auf den Weg nach oben in das private Zimmer: “Ist doch logisch, dass das ein bisschen sexuell wird”, betonte Aaron frech im Interview. Daraufhin folgten freizügige und erotische Aufnahmen der beiden in der Dusche. Und natürlich bestätigten die zwei ihren Bettspaß wieder mal mit sehr lautem Stöhnen – denn sie machen auch kein Geheimnis aus ihrem Techtelmechtel. Damit sind sie das Paar, welches bis jetzt am häufigsten Sex in der Liebeshütte hatte.

Vielleicht kann aber noch der Womanizer der Staffel – Germain – die beiden übertreffen. Denn er kam nicht nur Christin bereits mehrere Male näher, sondern wurde nun auch mit Vic intim. Er scheint sich einfach nicht zwischen den zwei Ladys entscheiden zu können. Es bleibt also spannend.

TVNOW Aaron und Kathleen in der Privatsuite

TVNOW Aaron und Kathleen beim Date

TVNow Victoria und Germain bei "Are You The One?"

