Walentina Doronina hält nichts vom neuen beruflichen Standbein ihrer ehemaligen Ex on the Beach-Konkurrentin Georgia. Die 19-Jährige hat sich erst kürzlich ein schlüpfriges Hobby zum Beruf gemacht und dreht Sex-Clips für ihren OnlyFans-Account. Auf der kostenpflichtigen Erotikplattform können die Abonnenten ihr unter anderem beim Liebesspiel mit einem befreundeten Pärchen zuschauen. Während die einen ihren Content lieben, geht der pornöse Inhalt anderen einfach zu weit: Walentina, die schon bei der Datingshow mit Geo angeeckt war, findet die Videos "billig".

"Ich war schockiert und musste im selben Moment lachen. Ich hätte aber auch nichts anderes von ihr wartet. Billig bleibt billig!", stellt die Blondine im Gespräch mit Promiflash hinsichtlich Georgias Nebenjob fest. Im Vergleich zu der Wahlzypriotin würde Walentina ihren Körper laut eigener Aussage nämlich niemals für Geld verkaufen. Was ihr in Anbetracht des schmutzigen Contents außerdem besonders zu schaffen macht: "Sie hat mich bei 'Ex on the Beach' durchgehend als Schlampe etc. beleidigt und übt dies als Beruf aus."

Letztlich dürfte Geo die Meinung anderer aber auch total egal sein – das weiß wohl auch die Essenerin. "Im Endeffekt muss sie sich im Spiegel angucken können und damit leben", hält das Reality-Sternchen fest. Außerdem bekommt die Dunkelhaarige auch tatkräftige Unterstützung von anderen Ex-Datingshow-Girls. Madleine Henderson (27), Olivia Laurea und Jacqueline Siemsen finden an den schmutzigen Videos nichts Verwerfliches.

Twitter / queengeoo "Ex on the Beach"-Star Georgia mit ihrer OnlyFans-Kollegin Celina

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, "Ex On The Beach"-Kandidatin

