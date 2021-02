Hinter Liliana Maxwell liegen schwere Zeiten! Bei Germany's next Topmodel wirkt die 21-Jährige ziemlich tough. Ihr Selbstbewusstsein musste sie sich aber hart erarbeiten – sie hatte lange Zeit mit Depressionen zu kämpfen. Der Grund: Sie wurde in ihrer Kindheit immer wieder von ihrem zehn Jahre älteren Bruder misshandelt. "Der hat alles gemacht, was man machen kann, hat mich mit dem Messer verprügelt, hat mich auch ein paar Mal abgestochen [...] Ich hatte jeden Tag Angst um mein Leben", erklärte die Nordrhein-Westfälin in einem Instagram-Video.

