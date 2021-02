Pickel können Heiko Lochmann (21) nicht mehr schocken! Der erfolgreiche YouTube-Star teilt auf seinen Socia-Media-Accounts üblicherweise Posts zu neuen Musikprojekten mit seinem Bruder Roman (21) oder süße Turtel-Pics von sich und seiner Freundin Steffi. Nun meldet sich der "Wer du wirklich bist"-Interpret jedoch mal mit etwas anderem Content bei seinen Followern – und zeigt sich demonstrativ mit Akne im Netz!

Auf mehreren Instagram-Fotos posiert der 21-Jährige mit Pickeln im Gesicht. "F*** Akne... Bald 22 und wieder ein Akneschub. Alter, was ist falsch mit mir?", scheint er sich in einem Kommentar eigentlich über die Hautprobleme zu ärgern – gleich danach stellt er allerdings klar, dass diese ihm inzwischen "egal" seien: "Habe gecheckt, dass das halt dazu gehört. Lässt sich so viel besser leben." In seiner Story geht er ebenfalls auf das Thema ein. Er betont, dass es sich bei Akne um eine Krankheit handelt und rät ebenfalls betroffenen Fans: "Liebe deine Akne. Wie wäre es damit? Also ich finde es mittlerweile cool."

Heiko ist nicht der einzige Promi, der Akne hat und offen dazu steht – gerade erst meldete sich beispielsweise die ehemalige UK-Love Island-Kandidatin Molly-Mae Hague (21) mit einem Pickel-Post im Netz. Die unliebsamen Punkte verteilten sich bei ihr entlang des Kinns – sie versuchte sie jedoch mit etwas Eis zu bekämpfen.

Anzeige

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann im Februar 2021

Anzeige

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / mollymaehague Molly-Mae Hague, UK-Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de