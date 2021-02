Max Schnabel (23) fällt aus allen Wolken! Bei Ex on the Beach ließ der ehemalige Temptation Island-Verführer nichts anbrennen: Obwohl Georgia nicht seine Nummer eins in der Liebesvilla war, ließ er sich zu einer heißen Nacht mir ihr hinreisen. Die zwei hatten in der Privatsuite Sex. Und das sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass Geo die Zuschauer an einem Techtelmechtel teilhaben lässt: Mittlerweile dreht die 19-Jährige Sex-Videos für OnlyFans, eine Erotikplattform. Ihren Ex-Flirt Max überrascht diese Tatsache ungemein.

"Ich konnte kurz meinen Augen nicht mehr trauen. Da scheint sie ja ihre Bestimmung gefunden zu haben", beschreibt der Stuttgarter im Gespräch mit Promiflash den Moment, in dem er zum ersten Mal auf einen schmutzigen Clip von Georgia gestoßen ist. Wenn die Beauty damit ihr Geld verdient, sei das laut Max zwar ihre Sache – etwas erschreckend finde er das Ganze aber schon. "Sie hat ja in der Villa so ein Theater gemacht und alle auf mich gehetzt und jetzt plötzlich ist es das Natürlichste auf der Welt – Kamera hin oder her", entrüstet er sich. Weil er Geo nach dem Sex-Abenteuer im TV abgeschossen hatte, hat es zuletzt ordentlich Kritik für ihn gehagelt.

Der 23-Jährige hat aber nicht allein mit dem schmutzigen Hobby der Dunkelhaarigen ein Problem. Vielmehr findet er die Entwicklung in sozialen Netzwerken insgesamt "traurig". "Je mehr Haut eine Frau auf ihren Bildern zeigt, desto mehr Abonnenten gibt es und leider steigen viele Frauen auf diesen Zug mit auf", erklärt er. Trotzdem wünsche Max Geo alles Gute und betont, dass er auch die Nacht mir ihr keineswegs bereut.

Twitter / kevandcelifree "Ex on the Beach"-Georgia und ihre OnlyFans-Kollegin Celina

TVNOW Max und Georgia bei "Ex on the Beach"

Instagram / maxpirna "Ex on the Beach"-Star Max Schnabel

