Lady Gaga (34) steht unter Schock – ihr Hundeführer wurde angeschossen und ihre beiden Bulldoggen entführt! Am Mittwochabend ereignete sich in Los Angeles der furchtbare Vorfall: Während die Musikerin selbst für Dreharbeiten in Rom war, wurde ihr Freund und Dogsitter beim Spazierengehen überfallen. Zwei Männer bedrohten den Angestellten US-Medienberichten zufolge mit Waffen – als dieser sich wehrte, wurde er angeschossen! Die Räuber entführten anschließend zwei der Vierbeiner, ein dritter konnte entkommen. Promiflash hat für euch alle Infos zum Überfall auf Gagas Lieblinge, inklusive Gesundheitszustand und gebotenes Lösegeld!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de