Oh, là, là – da zeigt aber jemand, was er hat! Seit Kurzem ist es offiziell: Kim Kardashian (40) ist wieder solo – der Keeping up with the Kardashians-Star hat nämlich offiziell die Scheidung von Rapper Kanye West (43) eingereicht. Dass die Beauty aber keine Däumchen dreht und ihr Single-Dasein in vollen Zügen genießt, beweisen nun aktuelle Bilder: Kim zeigt sich im Netz so sexy wie eh und je!

Na, wenn den Fans bei diesem Anblick mal nicht heiß wurde: Via Instagram veröffentlichte die 40-Jährige vor wenigen Tagen ein paar heiße Bikini-Pics von sich, auf denen sie sich besonders lasziv in Pose schmeißt. Dabei betont der knappe Zweiteiler vor allem ihre Sanduhrfigur und ihren ziemlich flachen Bauch. "Die besten Dinge im Leben sind nicht unbedingt Dinge", schrieb sie zu ihrem Beitrag.

Ob Kim mit diesen Pics ihrem Ex zeigen will, was er verpasst? Denn erst vor Kurzem legte die Make-up-Queen noch einen drauf – für eine Werbekampagne ihres Labels Skims hatte sich die vierfache Mama beinahe komplett hüllenlos präsentiert. Nur in einer hautfarbenen Strumpfhose posiert die Reality-TV-Beauty auf der Aufnahme.

