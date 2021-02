Sila Sahins (35) Familienplanung ist noch nicht ganz abgeschlossen! Innerhalb von nur zwei Jahren bekamen die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Mann Samuel Radlinger (28) zwei Söhne: Elija und Noah. Im Interview mit dem Magazin Style Up Your Life verriet die Schauspielerin jetzt aber: "Ein Mädchen hätte ich schon noch gerne." Allerdings zieht sie für ihr drittes Kind auch eine Adoption in Erwägung. Ihr Ofen sei nämlich "erstmal aus".

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de