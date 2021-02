Was haben Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) bloß so groß gefeiert? In ihrer Instagram-Story teilte das Supermodel ein paar Clips und Schnappschüsse von sich und ihrem Ehemann. Das Interessante an den Aufnahmen: Die beiden Turteltauben schienen irgendetwas Besonderes zu zelebrieren – sie ließen sogar die Champagnerkorken knallen und genossen eine romantische Cabriofahrt durch Los Angeles. Doch was könnte der Anlass ihrer Feierlaune sein? Es wird seit Längerem gemunkelt, dass ihr eigentlicher Hochzeitstag nicht wie offiziell angegeben im August, sondern im Februar ist. Könnten sie also ihren zweiten Jahrestag gefeiert haben?

