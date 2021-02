Melody Haases Po stielt allen anderen die Show! Die ehemalige DSDS-Kandidatin gibt offen zu, dass der Beauty-Doc schon an einigen Stellen ihres Körpers nachgeholfen hat. Er kümmerte sich in den vergangenen Jahren vor allem um die Kehrseite der 27-Jährige, die erst Ende 2020 per Brazilian Butt Lift wieder einmal vergrößert wurde. Jetzt präsentiert die #CoupleChallenge-Siegerin das Resultat der Schönheits-OP gleich mit mehreren Posts ganz stolz im Netz!

