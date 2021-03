Victoria wollte bei Germain auf Nummer sicher gehen! Bei Are You The One? haben sich die TV-Singles gleich zweimal in den Boom-Boom-Room zurückgezogen. In der ersten Runde waren die beiden lediglich ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen – und was die Österreicherin dabei in der Hose des Womanizers entdeckte, fand offenbar bei ihr Anklang, denn: Kurz darauf kam es zum Sex mit dem Berliner. Promiflash verriet Vic jetzt, ob sein bestes Stück wirklich der Hauptgrund für die Bett-Action war.

Nein, tatsächlich haben da wohl auch ein paar andere Faktoren den Ausschlag gegeben. "Grund für den zweiten Besuch [im Boom-Boom-Room, Anm. d. Red.] war, dass Germain optisch genau mein Typ ist und es zwischen uns körperlich einfach harmoniert hat", offenbarte die 24-Jährige jetzt im Promiflash-Interview. Da die Ausstattung untenrum für sie bei Männern aber dennoch wichtig sei, gab sie auch zu: Sie wäre enttäuscht gewesen, wenn sie bei dem ehemaligen Paradise Hotel-Teilnehmer "etwas Kleines" vorgefunden hätte. Und auch wenn das deutsche TV-Publikum die heißen Szenen nun auch zu Gesicht bekommen hat, stellte Vic klar: "Ich fand die Zeit zu zweit mit Germain sehr schön und würde es immer wieder so machen."

Auch dass sie mit der Aktion den Groll von ihrer Nebenbuhlerin Christin Queenie auf sich gezogen hat, war der Beauty & The Nerd-Bekanntheit herzlich egal. "Da ich einfach kein Mensch bin, der herumschreit und diskutiert, habe ich als 'Payback' für die ganzen Respektlosigkeiten ihrerseits lieber Taten für mich sprechen lassen", erklärte sie. Christin hatte sie zuvor nämlich schon mehrfach beleidigt.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Victoria und Germain bei "Are You The One?"

Victoria, TV-Bekanntheit

Christin bei "Are You The One?"

