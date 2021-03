Angelina Kirsch (32) strahlt pure Selbstsicherheit aus. Doch das war nicht immer so. Gegenüber Promiflash gab das Curvy-Model nun zu: "Natürlich war auch ich nicht von Anfang an auf dieser Ebene vom Selbstwertgefühl, wie ich es jetzt bin. Ich musste mich natürlich auch finden." Selbst heute gibt es noch Tage, an denen die 32-Jährige sich unwohl in ihrer Haut fühlt. Was Angelina dann dagegen tut, erzählt sie in unserem Video!

